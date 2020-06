Zanger Rob DeKay en zijn vriendin hebben onlangs een punt achter hun relatie van vier jaar gezet.

"Althans, achter onze liefdesrelatie", vertelt DeKay, die eerder dit jaar te zien was als mol in Wie is de Mol?, in LINDA.

De zanger had op zijn achttiende ook al verkering met zijn ex. "Ik heb er wel verdriet van hoor. Ik had het haar en mezelf gegund dat het was gelukt. Blijkbaar ben ik niet in de wieg gelegd voor een traditionele relatie."

De 33-jarige DeKay zegt met zijn bestaan als zanger veel tijd voor zichzelf nodig te hebben. "Dat is lastig als je partner een reguliere baan heeft. Je weet nooit hoe het loopt, maar één vrouw voor de rest van mijn leven, ik denk niet dat dát het gaat worden."