Pharrell Williams heeft dinsdag samen met Ralph Northam, de gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia, in een persconferentie aangekondigd dat Juneteenth een betaalde feestdag wordt voor overheidspersoneel van de staat.

Op 19 juni wordt gevierd dat twee jaar na de officiële afschaffing van de slavernij in de VS ook de tot slaaf gemaakte inwoners van de staat Texas vrij werden. Dat gebeurde op 19 juni 1865.

"Dit is onze kans om het belang van Juneteenth daadwerkelijk te omarmen en te behandelen als de viering van de vrijheid die zwarte mensen verdienen", aldus de muzikant en producer, die opgroeide in Virginia Beach. Williams heeft zich in het verleden hard gemaakt voor de erkenning van Juneteenth en produceerde in 2018 een musical over de feestdag.

Williams vraagt bedrijven in Virginia om het voorbeeld van de lokale overheid te volgen. Twitter, Nike en de American footballbond NFL kondigden begin juni aan om van Juneteenth een betaalde feestdag voor hun personeel te maken. Juneteenth is nog geen federale feestdag en daarmee niet automatisch van kracht in alle staten van de Verenigde Staten.

In Nederland werd de slavernij officieel afgeschaft op 1 juli 1863. De Nederlandse staat zorgde er echter met een extra wetsartikel voor dat slavenhouders de tot slaaf gemaakten in Suriname nog tot 1873 "onder een bijzonder toezicht van de Staat" konden blijven inzetten voor slavenarbeid.