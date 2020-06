Kjeld Nuis heeft in de media steeds gezegd zijn ex-vriendin Jill De Robles niet te hebben bedrogen, maar zij keert zich daar nu tegen. Op Instagram laat De Robles weten dat hij dat wel degelijk heeft gedaan.

Bij een kop van Shownieuws waarin staat: 'Kjeld Nuis: 'Ik heb niemand bedrogen', schrijft De Robles dat het anders zit dan de schaatser, met wie ze zoon Jax kreeg, beweert.

"Heb je wel, maar dat is oud nieuws. Ik heb je al 'vergeven' in het belang van Jax. Hij is belangrijk, de escapades veel minder. Maar na al die tijd ben ik de goedpraterij en alles er over in de media zat. Dat is privé en doet pijn", aldus De Robles in haar Instagram Stories, die verborgen zijn voor mensen die haar niet volgen.

"Ik zou Jill met Joy bedrogen hebben, precies zoals ik Brechtje - de zus van Sven Kramer - ooit voor Jill in de steek zou hebben gelaten. Er is helemaal niets van waar, ik héb niemand bedrogen", aldus Nuis in een gesprek met LINDA, dat maandag verscheen.

Nuis en De Robles vormden bijna vijf jaar een stel toen de schaatser in januari 2019 bekendmaakte dat er een einde was gekomen aan hun relatie. Al snel gingen er geruchten dat hij een relatie met Joy Beune zou hebben. Die relatie is inmiddels door beiden bevestigd.