Dave Roelvink heeft in de nacht van maandag op dinsdag een auto-ongeluk gehad. De realityster reed in de auto van een vriend toen hij de macht over het stuur verloor.

Op Instagram deelt de 26-jarige Roelvink een foto van de auto die total loss is. "Na het wegslippen van de auto ben ik vannacht de macht over het stuur verloren. Godzijdank ben ik er vrijwel zonder letsel vanaf gekomen."

De vriend van wie de auto is, deelt op Instagram een video van na het ongeluk en schrijft erbij dat een auto vervangbaar is, maar zijn vriend niet.

Roelvink bracht onlangs een bezoek aan het ziekenhuis nadat een deel van zijn gezicht zenuwtrekken vertoonde. Later bleek dat het waarschijnlijk ging om een allergie voor de oogdruppels die hij gebruikte.