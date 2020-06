Domien Verschuuren is onlangs geopereerd aan een poliep op zijn linkerstemband. De 32-jarige Qmusic-dj is inmiddels hersteld van de operatie en weer te horen op de radio.

Verschuuren vertelt maandag op Instagram dat hij sinds januari dit jaar last kreeg van zijn stem. Hij merkte dat hij hees was en praten kostte hem "te veel moeite".

Tijdens een ziekenhuisafspraak in februari werd geconcludeerd dat de stembanden van Verschuuren overbelast waren. "De combinatie radio, podcast én theater hakte er blijkbaar in. Als advies kreeg ik vocal massages en - later - logopedie, om mijn stem wat meer rust te geven."

De dj merkte echter weinig verbetering en kreeg alleen maar meer last van zijn stem. "Op de radio begon 'ie over te slaan", vertelt Verschuuren.

"Gênant en frustrerend. Daarom wilde ik nog één keer naar het ziekenhuis, om in ieder geval uit te sluiten dat er echt niets vreemds met mijn stembanden aan de hand was."

'Bewust niets over gezegd'

In het ziekenhuis werd een poliep ontdekt op de linkerstemband van Verschuuren. Hij kon een week later al geopereerd worden en moest daarna ruim twee weken "relatieve stemrust" houden. Inmiddels is Verschuuren hersteld en weer te horen op de radio.

"Ik heb bewust niets gezegd of geschreven over de operatie, omdat (hoe klein de ingreep ook was) ik het nogal spannend vond allemaal", legt het Qmusic-gezicht uit. "Nu kijk ik er met een goed gevoel op terug en ben ik blij dat ik zonder obstakels kan praten."

Domien Verschuuren tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis. (Foto: Instagram/Domien Verschuuren)