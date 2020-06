Kjeld Nuis is er trots op dat hij nog met zijn ex-vriendin Jill door een deur kan en dat ze samen de zorg dragen over hun zoontje Jax. De schaatser vertelt in een interview met LINDA. dat het niet eenvoudig was om zonder ruzie uit elkaar te gaan.

"Het werd ons niet bepaald makkelijk gemaakt, want ze hebben, toen we midden in die ellende van de scheiding zaten, met telelenzen voor mijn huis gestaan", vertelt de schaatser over de periode na de breuk. De fotografen probeerde foto's te maken van Nuis en zijn nieuwe vriendin en schaatscollega Joy Beune.

"Ik zou Jill met Joy bedrogen hebben, precies zoals ik Brechtje - de zus van Sven Kramer - ooit voor Jill in de steek zou hebben gelaten. Er is helemaal niets van waar, ik héb niemand bedrogen."

"Het is niet zonder slag of stoot gegaan, maar we hebben nu een goed contact", zegt Nuis over zijn verstandhouding met Jill na de breuk. "Als ik Jax ga halen of brengen, drinken we vaak nog even een kop koffie samen. Dat is wel chill. Ik ken mensen die niet verder komen dan de oprit."

Toch zegt de schaatser wel spijt te hebben van hoe zijn vorige relatie is verlopen. Zo zegt hij dat hij te veel van huis was door trainingskampen en andere werkzaamheden. "Daar heb ik absoluut verkeerde keuzes in gemaakt. Ik ben veel te egoïstisch geweest."

"Jill en ik zijn niet meer bij elkaar en daar voel ik me heel erg schuldig over. Zo hoort het niet te gaan. Aan de andere kant: als je voor een kind bij elkaar blijft, is iedereen in the end ongelukkig."