De weduwe en de oudste dochter van de in januari bij een helikopterongeval overleden oud-basketballer Kobe Bryant hebben een aantal fanaccounts op social media laten blokkeren. Vanessa en Natalia Bryant vinden het te moeilijk om constant foto’s van hun overleden vader en man Kobe en diens eveneens bij het ongeval omgekomen dochter Gianna te moeten zien, melden ze in een Instagram Story.

"We houden van jullie allemaal maar begrijp alsjeblieft dat we dit moesten doen om zelf te kunnen helen", lichten de weduwe en de 17-jarige dochter van de op 41-jarige leeftijd overleden Bryant hun actie toe. "Het is niet omdat we jullie niet waarderen."

Dinsdag werd bekend dat Vanessa Bryant van plan is om een helikopterbedrijf en de nabestaanden van een piloot aan te klagen die ze verantwoordelijk houdt voor het verongelukken van haar echtgenoot Kobe Bryant eerder dit jaar. De weduwe van de basketballer is van mening dat het bedrijf Island Express Helicopters en de piloot Ara Zobayan nalatig zijn geweest door in mistig weer toch te gaan vliegen en zou honderden miljoenen eisen.

In april werd bekend dat er een documentairereeks verschijnt van het laatste seizoen van Bryants basketbalcarrière, in 2016 bij Los Angeles Lakers. De reeks moet vergelijkbaar worden met de documentairereeks The Last Dance over basketballer Michael Jordan en zal over een paar jaar worden uitgebracht.