Samantha de Jong, beter bekend als Barbie, is in verwachting van een jongen. Dat laat de realityster zondag weten via Instagram.

"We zijn zo onwijs blij. We kunnen ons geluk niet op dat we een zoontje krijgen", schrijft De Jong bij een foto met haar vriend Gerrit Meerts. Het wordt het eerste kindje van het stel, dat sinds maart van dit jaar bij elkaar is.

Het was al langer duidelijk dat De Jong in verwachting is. Na een zwaar auto-ongeluk in april bleek uit onderzoek in het ziekenhuis dat ze al acht weken zwanger was.

Het wordt het derde kind voor de dertigjarige De Jong. Uit een een huwelijk met haar ex-man Michael van der Plas kreeg ze haar dochter Angelina (2012) en haar zoon Milano (2015).

De Jong vergaarde in 2010 landelijke bekendheid met haar deelname aan de RTL-realityserie Oh, Oh, Cherso, waarin een stel jongeren op vakantie ging naar het Griekse eiland Kreta.