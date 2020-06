Aaron Carter en zijn vriendin Melanie Martin zijn verloofd na in april korte tijd uit elkaar te zijn geweest, meldt Carter op zijn Instagram.

De 32-jarige I Want Candy-zanger maakte het nieuws bekend bij een foto van de hand van het 32-jarige model met een verlovingsring. "Liefde overwint", schreef hij erbij.

Melanie Martin laat haar verlovingsring zien. (Instagram/Aaron Carter)

Het nieuws komt kort nadat het stel onthulde dat Martin een miskraam had gehad nadat zij en Carter minder dan twee maanden geleden uit elkaar waren gegaan. "Ze kreeg een miskraam vanwege stressomstandigheden", zei Carter maandag 8 juni tijdens een YouTube-livestream.

"We geven het tijd, laten haar genezen en dan proberen we het opnieuw", zei Carter. "Dat willen we allebei. Ik moet voor haar zorgen."

Carter en Martin zouden kort uit elkaar zijn gegaan wegens "negatieve invloeden" en "misstappen" van Martin.

Carter kampt al enige jaren met medicijnmisbruik en een kwakkelende mentale weerbaarheid. In september kondigde hij aan "aan zijn mentale gezondheid te gaan werken". Hij werd op negenjarige leeftijd bekend toen hij samen met de Backstreet Boys, waar zijn broer Nick Carter in zat, ging optreden.