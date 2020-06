Edgar Davids wil niet uitweiden over de constatering van Johan Cruijff in 2011, dat hij alleen commissaris van Ajax werd vanwege zijn huidskleur. Ook ingaan op de breuk op het EK van 1996 tussen witte spelers en vijf bevriende zwarte spelers leidt volgens de oud-voetballer af van de vragen die in het huidige racismedebat prioriteit zouden moeten krijgen, vertelt hij in gesprek met NRC.

"Het gaat nu niet om personen, maar om instituties. Niet om het verleden, maar om de toekomst", aldus Davids. "De tijd van praatjes is voorbij. We weten inmiddels wel dat racisme erg is. Het moet nu tot daden komen."

Davids werd naar eigen zeggen tijdens zijn voetbalcarrière uitgescholden voor 'zwarte piet', heeft ervaringen met etnisch profileren en begrijpt de gedachte van oud-voetballer Ruud Gullit, die zich afvroeg of vreedzame protesten het verschil gaan maken. "Als er geen hoop is op verbetering, wordt de onvrede groter", vermoedt de oud-international. "En ja, dan kan het grimmig worden. Daarom is verandering nu zo hard nodig."

Voorzitter rvc Ajax bevestigde lezing Davids

"Soms gaan mensen over de schreef. Tot het racistische aan toe", kwalificeerde Davids de uitlatingen van Cruijff in november 2011. "Helaas moet ik bevestigen dat wat Davids heeft gezegd de waarheid is", bevestigde de voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax diezelfde maand de uitspraken van Cruijff aan het adres van de in Suriname geboren oud-voetballer.

In april 2012 stelde Davids zijn functie als commissaris van de Amsterdamse club beschikbaar, twee weken nadat voorzitter Steven ten Have en Paul Römer waren opgestapt. Cruijff was daarna de enig overgebleven commissaris bij de voetbalclub.