Zangeres Faith Evans wordt niet vervolgd voor het vermeende huiselijke geweld tegen haar echtgenoot muziekproducer Stevie J. TMZ meldt dat vervolging niet mogelijk is, omdat hij niet wil getuigen.

Evans werd eind mei bij haar eigen huis gearresteerd, omdat ze haar echtgenoot zou hebben mishandeld. De twee kregen ruzie waarna Stevie J. zelf de politie belde. Bronnen zeggen dat de muziekproducent haar enkel uit het huis wilde hebben en het niet de bedoeling was dat ze gearresteerd of vervolgd zou worden.

De politie zag echter geen andere optie dan het arresteren van Evans, omdat haar man zichtbare verwondingen aan zijn gezicht had. De zangeres zat even vast, maar werd later dezelfde dag weer vrijgelaten.

Evans trouwde in 2018 met Stevie J. Het is het derde huwelijk voor de zangeres die in de jaren negentig getrouwd was met rapper The Notorious B.I.G. tot diens dood. Evans heeft vier kinderen.

De zangeres is in Nederland vooral bekend van haar single I'll Be Missing You met rapper Diddy (die zichzelf toen nog Puff Daddy noemde) en de Freemasons-remix van het nummer Mesmerized.