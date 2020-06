Rachel Hazes en haar ex-vriend Mike zijn uit elkaar gegaan, omdat ze het te druk heeft. In talkshow Beau vertelt de weduwe van André Hazes dat ze niet kon voldoen aan wat haar ex van haar verwachtte.

Als presentator Beau van Erven Dorens vraagt of ze haar vriend 'eruit geflikkerd' heeft, antwoordt ze bevestigend. "Het was wel gezellig, maar door de drukke werkzaamheden kun je gewoon niet antwoord geven op de vragen die er gesteld worden", schetst Hazes de situatie.

De vijftigjarige moeder van Roxeanne en André Hazes bevestigt dat haar ex meer van haar vroeg dan mogelijk was. "Ik wil die aardappels wel op tafel zetten, maar niet om 18.00 uur." Hazes zegt te begrijpen dat het vervelend is voor een partner dat ze amper tijd heeft voor zichzelf en een relatie. "Dan kun je beter voor de korte pijn gaan dan de lange ellende."

Ze legt uit dat ze het moeilijk vindt om aan zichzelf te denken, omdat ze al sinds haar negentiende officieel met volkszanger Hazes samen was. "Het is zo moeilijk om Dré los te laten. Een vriend van André kan het mooi verwoorden. Die zegt: 'Je bent als een bonk klei bij die man terecht gekomen en die heeft jou gekneed zoals hij wilde.' Ik kon alleen maar bedenken wat Dré wilde en dacht. Dré moest een zorg hebben en dat was de microfoon op de bühne en thuis de afstandsbediening."

Hazes denkt wel dat haar overleden man haar nu zou vertellen om eens aan haarzelf te gaan denken.

Hazes had sinds februari een relatie met Mike. Ze liet eerder weten dat de twee in goed overleg als vrienden uit elkaar zijn gegaan.