Jelka van Houten en Henry van Loon verwachten hun eerste kindje samen. De twee maken het nieuws bekend via een video op Instagram.

Van Houten en Van Loon, die in 2018 bevestigden een relatie te hebben, bespreken in de video geruchten over een zwangerschap. Als Van Loon gewichtstoename vervolgens op 'coronakilo's' schuift, bevestigt Van Houten zwanger te zijn.

De 38-jarige Van Loon had eerder een relatie met actrice Jennifer Hoffman, zijn tegenspeelster in de serie De Luizenmoeder. Van Houtens huwelijk met Koppe Koppeschaar werd in 2016 beëindigd. De 41-jarige actrice heeft met Koppeschaar zoon Walt (11) en dochter Jean (5).