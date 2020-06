Presentator Humberto Tan zou doodsangsten uitstaan, mocht hij ooit samen met Amerika-correspondent Michiel Vos een productie gaan maken in de Verenigde Staten. De zwarte presentator vertelt vrijdag in het radioprogramma Humberto dat hij vanwege de angst voor racistisch geweld in een zuidelijke staat van het land de witte journalist zou laten autorijden.

"Het zou ons ophouden, want we zouden vaker worden aangehouden", aldus Tan over zijn idee van autorijden als zwarte man in het zuiden van de Verenigde Staten. "En als we zouden worden aangehouden, dan zou ik doodsbang zijn."

Tan liet weten weleens met Vos te hebben gesproken over het maken van een mediaproductie in de Verenigde Staten. De presentator deed zijn uitspraken in gesprek met Vos over de situatie na de dood van George Floyd door politiegeweld van een witte agent.

Op de opmerking van Vos wat hij als witte man "fout zou hebben gedaan in zijn leven", antwoordt Tan: "Je hebt helemaal niets fout gedaan." Volgens de presentator gaat het erom dat "je open bent en dat je ziet dat er iets aan de hand is".

De dood van Floyd heeft wereldwijd tot protesten tegen racisme geleid, waaronder woensdag in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, waar ruim tienduizend vreedzame betogers zich aan de geldende coronaregels hielden.