Doutzen Kroes snapt dat er kritiek is op het feit dat ze met vele anderen aanwezig was bij het Black Lives Matter-protest op de Dam, maar zegt op dat moment haar hart te hebben gevolgd.

"Ik vond het heel belangrijk om erbij te zijn, om solidariteit te tonen met alle mensen die het moeilijk hebben", vertelt Kroes in een interview, dat ze had met Merel Westrik vanwege het einde van haar jarenlange samenwerking met Hunkemöller.

"Het voelde of dat alles was wat ik op dat moment kon doen en daarom wilde ik het met heel mijn hart doen. Ik weet dat er veel negatieve reacties op kwamen en dat begrijp ik. Ik weet hoe hard alle zorgmedewerkers de afgelopen tijd hebben gewerkt en het was zeker niet mijn bedoeling om respectloos te zijn, maar dit kwam vanuit m'n hart en niet vanuit m'n verstand."

Het 35-jarige model zou graag willen dat er meer gepraat wordt over de racismeproblematiek. "Het feit dat er vijfduizend mensen op de Dam waren en geen honderd, zegt een hoop. Daar moeten we wat mee doen. Ik ben zelf bevoorrecht en bevoorrechte mensen moeten van zich laten horen."

Ook had haar aanwezigheid als vrouw van Sunnery James, die van Surinaamse afkomst is, een persoonlijk tintje. "Het is ook belangrijk voor de toekomst van mijn kinderen. Mijn man heeft met racisme te maken, mijn kinderen in de toekomst misschien ook. Op dit moment gelukkig nog niet, en ik hoop dat ze er nooit mee te maken krijgen, maar dat was voor mij ook een reden om daar te staan."