Nieuwe liefdes (?) voor Rico Verhoeven en Dirk Kuyt, Chateau Marillaux is veel te duur en Marco Borsato krijgt alweer een tegenslag te verwerken. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Als de relatie van een BN'er voorbij is, kunnen we met z'n allen niet wachten op het moment dat er een nieuwe liefde in beeld komt. Soms duurt dat lang, soms kort, en soms is niet helemaal duidelijk of die nieuwe liefde er al was terwijl de vorige relatie nog bestond.

Van Rico Verhoeven werd in februari bekend dat zijn dertienjarige relatie met Jacky, met wie hij drie kinderen heeft, voorbij is. De twee waren uit elkaar gegroeid en relatietherapie had niet geholpen, zo liet de kickbokser weten.

Shownieuws meldde afgelopen week uit 'zeer betrouwbare bron' vernomen te hebben dat ene Felicia uit Haarlem zijn hart inmiddels weer sneller laat kloppen. Bevestiging van zulk nieuws is vaak lastig te krijgen en de redactie kreeg dan in eerste instantie ook van Felicia te horen dat ze de kickbokser niet eens kende. Toen daarna een filmpje opdook van een feest waar de twee samen waren gespot, gaf ze toe hem wel degelijk te kennen. Ze zouden echter slechts 'goede vrienden' zijn, en volgens het management van Rico is er zeker geen sprake van een nieuwe liefde. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De geruchten gingen al ietsje langer, maar Dirk Kuyt bevestigde zelf vorig weekend pas dat hij en Gertrude, met wie hij 22 jaar samen was en 17 jaar getrouwd was, er een punt achter hebben gezet. Het beëindigen van zijn professionele loopbaan als voetballer zou een flinke wissel hebben getrokken op zijn privéleven. "Na mijn loopbaan merk ik dat er veel roofbouw op mijzelf en op het gezin heeft plaatsgevonden", vertelde Kuyt in De Telegraaf. "Ik merk dat ik vooral op zoek ben naar rust. Ik zit in een heel heftige periode."

Die rust zou hij weleens gevonden kunnen hebben bij Nathalie uit Noordwijk, stelde Privé. Kuyt heeft een grote villa in de kustplaats en zou daar al meerdere keren met de vrouw gezien zijn. Van Dirk of Nathalie zelf hebben we nog niks gehoord.

'Voor hetzelfde bedrag heb je kastelen die drie tot vier keer groter zijn'

Van wie we wel met grote regelmaat horen, zijn de Meilandjes. In februari werd duidelijk dat ze een optrekje hebben gekocht in de Achterhoek, dus moest hun Franse kasteel worden verkocht. De vraag was: hoeveel moest hun Chateau Marillaux opleveren? Afgelopen week werd dat duidelijk: 1,25 miljoen euro. En dat is veel te veel voor het 950 m2 tellende kasteel uit 1870, zo wordt gezegd in Weekend.

"Een Franse makelaar zou het voor dat bedrag nooit aanbieden. Voor dezelfde som geld heb je kastelen die drie tot vier keer groter zijn, met hele landgoederen eromheen en eigen bijgebouwen", beweert een kenner. "Bij Chateau Marillaux heb je direct achter dat wrakke gebouwtje dat ze nu renoveren alweer een buurman zitten. Bovendien, vlak in de buurt staat een vergelijkbaar kasteel te koop voor 5 ton." Het zit de familie Meiland toch al niet mee: door de coronacrisis hebben ze de afgelopen tijd te maken met talloze afzeggingen.

Ook Marco Borsato gaat het momenteel niet voor de wind. Hij heeft een burn-out, ligt in scheiding en afgelopen week speelde zich een nieuw klein drama af. Bij de villa van zijn moeder Mary, waar de zanger tijdelijk woont tot hij zijn nieuwe onderkomen in Alkmaar kan betrekken, werd namelijk ingebroken.

Volgens Weekend werden van Mary sieraden gestolen en waren Marco's camera's en andere fotografiespullen weggehaald. "We zijn erg geschrokken", was het enige dat Mary kwijt wilde toen Shownieuws haar vroeg naar de inbraak. De zanger heeft zelf niet gereageerd en zijn management wilde alleen bevestigen dat er inderdaad een inbraak had plaatsgevonden.

Wij wensen iedereen betere tijden toe.

Omdat de vaste schrijver van deze rubriek met vakantie is, wordt het roddeloverzicht deze week geschreven door iemand anders.