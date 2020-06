Zangeres Kelly Clarkson gaat scheiden van haar man Brandon Blackstock. Dit blijkt uit rechtbankdocumenten die The Blast in handen zegt te hebben.

Volgens deze papieren heeft Clarkson op 4 juni in Los Angeles officieel een scheiding aangevraagd. De site meldde vorige maand nog dat Clarkson en Blackstock hun huis in Los Angeles te koop aanbieden.

De zangeres liet in maart nog via Instagram weten dat ze samen met haar echtgenoot en kinderen in quarantaine zat. Ze deelde een foto waarop Blackstock hun dochter paardrijles gaf.

De zangeres trouwde in 2013 met Blackstock nadat de twee in 2012 een relatie begonnen. Ze beviel in 2014 van dochter River Rose. In 2016 kreeg het stel zoon Remington Alexander. Blackstock heeft ook nog een zoon en een dochter uit een eerdere relatie.

Clarkson brak in 2002 door na het winnen van de eerste editie van American Idol. De zangeres scoorde internationale hits met liedjes als Because Of You, Since U Been Gone en My Life Would Suck Without You. Ze heeft acht albums op haar naam staan. Ook was ze werkzaam als coach in de Amerikaanse versie van The Voice en heeft ze haar eigen talkshow The Kelly Clarkson Show.