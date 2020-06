Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, wordt de Nederlandse ambassadeur van de Verenigde Naties (VN). Dat laat de make-upartiest woensdag weten in een video op haar YouTube-kanaal.

"Ik ga de doelstellingen van de VN in Nederland promoten", aldus de 26-jarige De Jager. "Ik doe dat hier op mijn platform om ervoor te zorgen dat de bevolking zich bewust wordt van de internationale samenwerking en de oprichting van een internationale rechtsorde. Het wordt heel chic."

De Jager gaat zich tijdens haar ambassadeurschap richten op gendergelijkheid en verminderde ongelijkheden. "Deze twee doelen gaan me aan het hart en ik heb het gevoel dat ik echt aan deze twee doelen kan werken en voor verandering kan zorgen. Wat ik wil doen als ambassadeur is me uitspreken en mensen bewust maken van de problemen die er zijn."

De Jager haalde eerder dit jaar het internationale nieuws toen ze bekende dat ze transgender is en geboren werd als man. Vanaf zesjarige leeftijd uitte ze zich al als vrouw.