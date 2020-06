Liam Gallagher heeft het huwelijk met zijn vriendin Debbie Gwyther toch met een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. Dat laat de Britse zanger, die aanvankelijk in de zomer in het huwelijksbootje zou stappen, donderdag weten in een interview met BBC Radio 2.

"We hebben het huwelijk uitgesteld tot volgend jaar. We zouden op de bruiloft allemaal mondkapjes moeten dragen. Ik ga niet trouwen met een mondkapje op", aldus Gallagher.

Gallagher, de voormalige frontman van Oasis, zei in maart nog dat de voorbereidingen op zijn bruiloft niet in het geding zouden komen door de maatregelen tegen het coronavirus.

Het huwelijk met Gwyther wordt de derde bruiloft van Gallagher. Eerder was hij getrouwd met actrice en zangeres Patsy Kensit (1997-2000) en zangeres Nicole Appleton (2008-2014). Uit de voorgaande huwelijken heeft hij twee kinderen. Hij verwekte ook nog twee kinderen bij andere vrouwen.