J.K. Rowling heeft de uitspraken die zij onlangs over transgenders en sekse deed nader toegelicht in een essay. De Harry Potter-auteur zegt ervaring te hebben met seksueel misbruik en zich daarom zorgen te maken over bepaalde gevolgen van de discussie over sekse en gender.

In het essay, dat ruim 3600 woorden telt, schrijft Rowling dat ze veel met het onderwerp bezig is wegens een nieuw boek in de Cormoran Strike-misdaadromans die zij schrijft onder het pseudoniem Robert Galbraith. "De vrouwelijke detective behandelt dit thema", nuanceert Rowling.

Ook op persoonlijk gebied zegt de Harry Potter-schrijver geraakt te zijn door de transgenderdiscussie, waardoor ze zich genoodzaakt voelt "om van zich te laten horen".

Rowling zegt dat ze in het verleden te maken heeft gehad met huiselijk geweld en seksueel misbruik. "De reden dat ik me hierover uitspreek, is dat ik solidair wil zijn met al die vrouwen die net zo'n geschiedenis hebben als ik. Die 'onverdraagzaam' worden genoemd omdat ze moeite hebben met het idee dat er geen verschillende seksen zouden bestaan."

De auteur, die werd bekritiseerd door Harry Potter-acteurs als Daniel Radcliffe, Emma Watson en Eddie Redmayne, zegt "solidariteit en verwantschap" te voelen met transgenders. "De meerderheid van hen is ook kwetsbaar om de redenen die ik zojuist heb genoemd. Ze verdienen het om beschermd te worden. Tegelijkertijd wil ik ook dat meisjes en vrouwen veilig blijven."



Rowling voert genderneutrale toiletten als voorbeeld aan. "Daarmee open je de deur voor elke man die daar naar binnen wil komen."

Tweet van Rowling veroorzaakte ophef

Rowling reageerde dit weekend via Twitter op een artikel met de zinsnede "mensen die menstrueren". De auteur noemde dit een vreemde verwoording. Hierop werd gereageerd dat mannen en transgenderpersonen in theorie ook kunnen menstrueren.

"Ik ken en hou van transgenderpersonen", reageerde Rowling. "Maar als je het concept van een sekse uitwist, dan kunnen veel mensen ook hun leven niet meer bespreken." De auteur kreeg veel kritiek op haar uitspraken.

Eerder lag Rowling onder vuur wegens soortgelijke uitspraken. Ze nam het toen op voor een onderzoeker die haar baan kwijtraakte omdat ze vindt dat mensen hun biologische sekse niet kunnen veranderen.