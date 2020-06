De Australische rapper en zangeres Iggy Azalea is onlangs bevallen van een zoon, zo laat ze zelf via Instagram weten.

Wat de naam is van de baby laat de dertigjarige Azalea niet los. "Ik wil zijn leven privé houden, maar duidelijk maken dat hij geen geheim is en dat ik niet in woorden kan uitdrukken hoeveel ik van hem houd."

Er gingen al langer geruchten over een zwangerschap de ronde, maar dit werd in april nog door Azalea ontkend. "Ik heb gewacht op het juiste moment om iets te zeggen, maar hoe meer tijd er overheen ging, hoe meer ik realiseerde dat ik altijd bang ben om zulk groot nieuws met de wereld te delen", aldus Azalea.

Het is het eerste kindje voor Azalea en haar vriend, de Amerikaanse rapper Playboi Carti.