Pierre van Hooijdonk en zijn vriendin zijn officieel uit elkaar, zo bevestigt de oud-voetballer tegen RTL Boulevard. Van Hooijdonk (50) en zijn ex-vriendin Corine zijn dertig jaar bij elkaar geweest.

Eerder liet van Hooijdonk weten dat de relatie al een tijdje in een crisis verkeerde en zijn ex-vriendin had besloten om tijdelijk ergens anders te gaan wonen. Toch heeft de afstand geen oplossing geboden en gaan ze beiden hun eigen weg.

"We hebben er samen hard aan proberen te werken, maar zijn tot de conclusie gekomen dat dit het beste voor ons beiden is. Er is geen ander in het spel, maar de koek was op na een relatie van dertig jaar", zegt de voormalig voetballer hierover tegen Story.

De twee gaan als vrienden uit elkaar, omdat dit het beste is voor de kinderen. Samen hebben ze zoon Sydney (20) en dochter Fay (16).