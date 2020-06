De Belgische prins Joachim moet een boete van 10.400 euro betalen aan de Spaanse autoriteiten na het overtreden van de coronamaatregelen in het land. Belgische media melden dat hij de boete krijgt voor het negeren van de quarantaineplicht bij aankomst.

De neef van koning Filip kwam op 24 mei aan in de Spaanse hoofdstad Madrid. Volgens de coronaregels in het land had hij daar eerst twee weken in quarantaine gemoeten, maar in plaats daarvan reisde de prins direct door naar Córdoba. Lokale autoriteiten spraken van een ernstig misdrijf.

De prins raakte eerder al in opspraak, omdat hij de regels in Spanje zou hebben overtreden door een feest te hebben bezocht. Gemeld werd dat hij op een bijeenkomst aanwezig was met 27 mensen. Op dat moment waren bijeenkomsten met maximaal vijftien mensen geoorloofd. Nu blijkt echter dat het om twee verschillende feesten ging, die beide niet meer dan vijftien bezoekers hadden.

Prins Joachim bood eerder al via een verklaring zijn excuses aan. "Ik bied mijn excuses aan voor het niet-respecteren van alle quarantainemaatregelen tijdens mijn reis. In deze moeilijke tijden wilde ik niemand beledigen. Ik heb grote spijt van mijn daden en zal de consequenties dragen", schreef hij toen.

De Belgische prins voelde zich na zijn bezoek aan de bijeenkomsten ziek en testte positief op het coronavirus.