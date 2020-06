Prins Philip viert woensdag samen met echtgenote Koningin Elizabeth II zijn 99e verjaardag in Windsor Castle. De koningin en hertog van Edinburgh wonen hier sinds maart in isolatie.

Ondanks de bijzondere leeftijd zal de verjaardag van de prins onopvallend en thuis plaatsvinden, zo meldt The Guardian.

De koninklijke familie heeft elkaar tijdens de pandemie niet bezocht en communiceert vooral via videogesprekken en de telefoon. De koningin en prins hebben zoon prins Charles en de rest van de koninklijke familie dan ook al een aantal maanden niet gezien. De prins zal dit jaar geen bezoek ontvangen en de felicitaties gaan via Zoom.

Buckingham Palace bracht begin deze maand al een foto van het koninklijk paar uit die speciaal genomen is ter gelegenheid van de verjaardag van de prins.

De prins is in 1921 geboren op het Griekse eiland Corfu en de langstzittende echtgenoot van een regerend koningin in de Britse geschiedenis. De koningin en prins zijn momenteel 74 jaar getrouwd.

De koningin vierde in april haar 94e verjaardag ook al zonder bezoek. Tijdens het hoogtepunt van de uitbraak van het coronavirus sprak zij dezelfde maand via een televisietoespraak het Britse volk toe. In de toespraak drong ze aan op solidariteit en vastberadenheid van haar volk.