De vriend van Miljuschka Witzenhausen, fotograaf Philip van Oirschot, moest eraan wennen dat zijn vriendin blootfoto's deelt op Instagram. Dat vertelt de presentatrice aan Veronica Magazine.

Witzenhausen deelt met enige regelmaat foto's waarop ze "wat vlees showt" met haar 600.000 volgers. De 24 Kitchen-televisiechef hoopt hen hiermee te inspireren om hun "levensvreugde niet te laten beïnvloeden door het ideaalplaatje".

"Ik vind dat dat beeld van het perfecte plaatje moet veranderen", zegt de 34-jarige Witzenhausen. "Het is ook een onzinnig beeld, want als een vrouw met haar partner in de slaapkamer is, denkt hij echt niet: goh, daar zit wel veel cellulite. Maar veel vrouwen denken dat wel."

Haar vriend Philip van Oirschot was in het begin wel wat geschokt door de foto's. "In het begin dacht hij: holy shit, wat is dit nou? Maar hij heeft er vijf jaar aan kunnen wennen en nu omarmt hij het."

Witzenhausen laat weten dat ze wel goed nadenkt over de manier waarop de foto's worden genomen. "Ik heb natuurlijk ook kinderen. Ik heb niet voor niets nooit in de Playboy gestaan, want ik zeg altijd: 'Mijn poes is voor Miljoes en voor niemand anders.' Dus ik denk goed na over hoe ik op zo'n foto sta. Maar sexyness en verleidelijkheid zit 'm niet per se in bloot, bloter, blootst. Ik vind het sexy als je de levensvreugde bij iemand ziet. Dat probeer ik uit te dragen."