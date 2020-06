'Tiger King' Joe Exotic, die momenteel een celstraf van 22 jaar uitzit, beschuldigde zijn man Dillon Passage er onlangs van hem in de steek gelaten te hebben. Passage ontkent die aantijging in een bericht op Instagram. Hij zei zijn man "bij te staan in tijden van nood".

Joe Maldonado-Passage, zoals de 57-jarige Joe Exotic echt heet, schreef deze week een brief waarin stond dat hij denkt dat hij het geen drie maanden meer zal volhouden achter de tralies. Ook drong de Amerikaan er bij mensen op aan om hem geen foto's meer te sturen van zijn feestende 22-jarige partner en zei hij "niet meer te weten of ik nog wel getrouwd ben" omdat hij niets meer van Passage hoort.

De man van Exotic beweert echter dat dit onjuist is. "Mijn hart breekt na het lezen van Joe's brief", schrijft hij. "Ik heb hem brieven geschreven en het is jammer om te horen dat hij ze niet ontvangt."

Hij voegt eraan toe: "Ik weet dat de tijd die hij kan gebruiken om te lezen beperkt is en ik hoop alleen dat mijn brieven hem uiteindelijk zullen bereiken."

Passage gaat niet in op de beschuldigingen van zijn partner dat hij en anderen van hem zouden profiteren na de release van Tiger King. Wel schrijft hij dat hij van Exotic houdt en "achter hem staat". "Weet dat ik elke dag voor je vecht."

De twee trouwden in 2017, kort nadat ze elkaar tijdens een karaokeavond hadden ontmoet.

Tiger King gaat over de dierentuin van Exotic en zijn strijd tegen dierenrechtenactivist Carolin Baskin. In de serie was te zien dat hij werd veroordeeld voor het inhuren van iemand die Baskin moest vermoorden. Tevens werd hij veroordeeld voor het doden en mishandelen van dieren in zijn dierentuin vol leeuwen en tijgers.