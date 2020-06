Bar Refaeli is na het bekennen van schuld aan belastingontduiking veroordeeld tot een taakstraf van negen maanden, meldt The Times of Israel dinsdag. De moeder van het model moet in dezelfde zaak zestien maanden de cel in.

Refaeli heeft bekend tussen 2009 en 2012 een bedrag van omgerekend ongeveer 1,9 miljoen euro aan Israëlische belastingen niet te hebben betaald. Het 34-jarige model heeft toegegeven te hebben gelogen toen ze eerder beweerde dat ze in die periode voornamelijk in het buitenland woonde.

Tzipi Levin, de moeder van Refaeli, moet voor vergrijpen in de zaak zestien maanden de cel in. Moeder en dochter moeten naast het ontdoken belastingbedrag ook een boete betalen van omgerekend ongeveer 650.000 euro.

In januari 2019 werd bekend dat Refaeli vervolging voor witwassen en belastingontduiking tegemoet kon zien. Toentertijd beweerde de advocaat van het model dat de hele zaak werd "opgeblazen".