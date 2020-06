Actrice Yasmin Karssing, die in 2019 met haar ex-vriend Thomas Cox deelnam aan realityprogramma Temptation Island VIPS, heeft een relatie met de negentien jaar oudere regisseur Arne Toonen. Toch merkt ze niets van dat leeftijdsverschil, vertelt ze aan FHM.

"Helemaal niks. Heel veel mensen hebben daar een mening over. Ik heb het nooit gemerkt. Je wordt gewoon verliefd op iemand en kan niet uitkiezen op wie", zegt de 26-jarige Karssing. "We zijn allebei nog hartstikke jong. Hij is heel erg lief, zorgzaam, wijs, volwassen, leuk en spannend. Hij geeft zoveel om mij, dat gevoel heb ik lang niet meer gehad. Ik ben onwijs gek op hem."

De twee ontmoetten elkaar op de set van de serie Baantjer. Toonen (45) was regisseur, Karssing speelde een bijrol als prostituee. "Zodoende hebben we elkaar leren kennen. Hij stuurde wat foto's door op de app, zo werd een gesprek een heel leuk gesprek en uiteindelijk een date."

Dat daten was volgens de actrice nog best lastig, want ze had een contract waarin stond dat ze tot eind van het seizoen van Temptation Island niet met een andere man gezien mocht worden. "De eerste maanden konden we buiten dus niet zoveel leuke dingen doen. Soms waren we buiten, dan moest ik op de foto en moest hij zich zowat verstoppen zodat we niet gezien werden. Dat was wel gek."

'Er was al te veel gebeurd'

Op de vraag waarom Karssing deelnam aan het realityprogramma, bekent ze dat ze zichzelf regelmatig dezelfde vraag stelt. "Zoals ik nu in het leven sta, zou ik er absoluut niet aan hebben meegedaan. Op dat moment zat ik in een dal. Het ging niet zo goed op relatie- en werkgebied. Toen kwam dit op m'n pad. Op dat moment had ik echt een avontuur nodig."

In het programma gaan stellen de 'ultieme relatietest' aan door veertien dagen lang, gescheiden van elkaar, door te brengen in het gezelschap van een aantal verleiders en verleidsters op een tropisch eiland. De relatie van Karssing en Cox overleefde het programma niet. "Als je meedoet aan zo'n tv-programma denk je oprecht dat dit gaat lukken. Maar we zaten zo in de shit, er was al te veel gebeurd", aldus Karssing.