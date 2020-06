John Cleese is vrijdag geopereerd aan een tumor in zijn been, meldde de tachtigjarige Britse komiek maandagavond via Twitter. Het was geen ingrijpende operatie, aldus Cleese.

"Had vrijdag een kleine operatie. Een chirurg heeft een klein kankergezwel uit mijn been gesneden. Stelt weinig voor, op mijn leeftijd gebeurt zoiets ongeveer één keer per week", schreef de komiek.

De operatie is goed verlopen en de dokter wist er een grapje van te maken. "Hij heeft prachtig werk afgeleverd, heeft het gehecht en zei: 'Tis but a scratch (het is maar een schrammetje, red.).'" Daarmee verwijst Cleese naar een sketch uit de film Monty Python and the Holy Grail. In de film zegt Cleese - die een ridder speelt - dat hij slechts een schrammetje heeft opgelopen toen zijn arm tijdens een gevecht werd afgehakt.

De Brit zou in april vanwege zijn afscheidstournee Last Time To See Me Before I Die in Amsterdam, Enschede en Zwolle optreden, maar wegens de coronamaatregelen konden de voorstellingen geen doorgang vinden. De shows zijn verschoven naar september 2021.

Cleese is vooral bekend als lid van de Britse comedygroep Monty Python. In de jaren zeventig maakte hij onder zijn eigen naam de televisiereeks Fawlty Towers. Daarin speelde hij zelf de hoofdrol. Ook schreef en produceerde hij meerdere films en speelde hij ook mee in komische films als A Fish Called Wanda.