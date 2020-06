Nadège, de huishoudster die in het chateau van de familie Meiland in Frankrijk werkt, heeft van fans van de realityserie 2.800 euro gekregen. Het geld is voor haar opgehaald omdat Nadège mogelijk werkloos is als de familie Meiland weer naar Nederland verhuist.

Initiatiefnemer Astrid wilde 1,5 miljoen euro voor Nadège ophalen. Met dat geld zou ze het chateau van de familie Meiland kunnen overkopen. De huishoudster van de familie liet echter weten daar geen interesse in te hebben.

De actie werd gestaakt, maar Erica Meiland laat op Facebook weten dat er 2.800 euro is opgehaald en dat dit bedrag inmiddels is overgemaakt naar Nadège. Dit geld kan ze gebruiken om een appartement in een betere buurt te vinden.

"Dat heeft Astrid maar mooi voor elkaar gekregen", aldus de vrouw van Martien Meiland. "Er waren heel veel negatieve reacties, maar ook heel veel mensen waren superenthousiast." Nadège bedankt de Chateau Meiland-fans voor het geldbedrag.

Chateau staat inmiddels te koop

Eerder deze week werd bekend dat het kasteel in Frankrijk voor 1,2 miljoen euro te koop staat. De familie Meiland heeft inmiddels een andere woning gevonden in Nederland, waar zij eveneens een bed and breakfast willen beginnen.

Het is nog niet bekend wanneer zij daar intrekken. Wel zullen hun belevenissen daar worden gevolgd in een realityserie.