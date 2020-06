Vanessa Bryant is van plan een helikopterbedrijf en de nabestaanden van een piloot aan te klagen die ze verantwoordelijk houdt voor het verongelukken van haar echtgenoot Kobe Bryant eerder dit jaar. The Blast meldt dinsdag op basis van rechtbankdocumenten dat ze honderden miljoenen dollars schadevergoeding eist.

Het precieze bedrag dat Bryant wenst te ontvangen, is nog niet vastgesteld. Maar dat het om honderden miljoenen gaat, is wel duidelijk. Ze wil gecompenseerd worden voor misgelopen inkomsten door het overlijden van haar man, financiële schade, niet-financiële schade en gemiste rente.

De weduwe van de basketballer is van mening dat het bedrijf Island Express Helicopters en de piloot Ara Zobayan nalatig zijn geweest door in mistig weer toch te gaan vliegen.

Volgens Bryant had Zobayan de vlucht moeten afbreken en is Island Express Helicopters als eigenaar van de helikopter indirect aansprakelijk voor de crash. De piloot was een van de negen inzittenden die omkwamen bij het ongeluk. Ook nabestaanden van andere verongelukte passagiers zijn van plan aanklachten in te dienen.

Bryant verloor niet alleen haar echtgenoot, maar ook haar dertienjarige dochter Gianna bij het ongeluk in januari.