Daniel Radcliffe heeft in een reactie op uitspraken van Harry Potter-schrijver J.K. Rowling gezegd te hopen dat fans nu niet anders naar haar verhalen kijken. De auteur twitterde dit weekend dat de discussie over genderidentiteit het idee van een biologisch bepaalde sekse wegneemt.

"Ik besef dat bepaalde media dit gaan neerzetten als een ruzie tussen mij en J.K. Rowling, maar dat is zeker niet het geval", legt Radcliffe uit op de website van The Trevor Project, een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor de rechten van lhbti's. "Jo is absoluut verantwoordelijk voor hoe mijn leven er nu uitziet, maar als mens voel ik me nu verplicht hierop te reageren."

De acteur, die in de Harry Potter-films de titelrol speelde, benadrukt dat zowel hij als Rowling geen expert op het gebied van gendertheorie is. "Maar het is duidelijk dat we meer moeten doen om transgender- en non-binaire personen te steunen. We moeten hun identiteit niet bagatelliseren."

Radcliffe zegt het naar te vinden als Harry Potter-fans door de tweets van Rowling nu met een minder goed gevoel terugkijken op haar verhalen.

"Ik hoop dat de waarde die jullie uit de boeken hebben gehaald niet verloren is gegaan. Als je het gevoel hebt dat een bepaald personage transgender, genderfluïde, homo- of biseksueel is of als er iets in deze verhalen zit dat je herkende en je op een bepaald moment met je leven heeft geholpen, dan is dat heilig. Niemand kan daar tussen komen."

Tweet van Rowling veroorzaakte ophef

Rowling reageerde dit weekend via Twitter op een artikel met de zinsnede "mensen die menstrueren". De auteur noemde dit een vreemde verwoording. Hierop werd gereageerd dat mannen en transgenderpersonen in theorie ook kunnen menstrueren.

"Ik ken en hou van transgenderpersonen. Maar als je het concept van een sekse uitwist, dan kunnen veel mensen ook hun leven niet meer bespreken." De auteur kreeg veel kritiek op haar uitspraken.

Eerder lag Rowling onder vuur wegens soortgelijke uitspraken. Ze nam het toen op voor een onderzoeker die haar baan kwijtraakte omdat ze vindt dat mensen hun biologische sekse niet kunnen veranderen.