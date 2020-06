Presentator en sportschoolhouder Arie Boomsma werkt niet langer samen met fitnessbedrijf CrossFit. Dat heeft te maken met omstreden uitlatingen met betrekking tot de Black Lives Matter-beweging (BLM-beweging) van CrossFit-topman Greg Glassman.

Toen Glassman op Twitter door een medesportschooleigenaar werd gevraagd waarom hij zich niet had uitgesproken over de dood van George Floyd, reageerde hij met: "Je hebt het waanidee dat mensen denken dat jij het geweten van CrossFit bent. Je denkt dat je meer deugt dan wij, walgelijk."

Ook zou Glassman in meerdere videomeetings hebben laten weten niet rouwig te zijn om de dood van George Floyd. Hierop heeft Boomsma's sportschool Vondelgym besloten de samenwerking te beëindigen.

'We willen niet geassocieerd worden met organisaties die onze waarden schenden'

"Onze gemeenschap wordt bepaald door de diversiteit van mensen van over de hele wereld. Verschillende etnische groepen, religies en seksuele oriëntaties die samenkomen en zich beter willen uiten in de wereld van fitness", staat in een verklaring op de Instagram van Vondelgym.

"We willen niet worden geassocieerd met individuen of organisaties die deze waarden schenden. Op dit moment hebben we als sportschool de beslissing genomen om ons contract voor alle drie de locaties niet te verlengen totdat we ons verbonden voelen met de organisatie die de sport vertegenwoordigt waar we van houden. We zullen onze gemeenschap blijven dienen aan de hand van onze kernwaarden; respect, liefde en inclusiviteit."

'Ik heb een fout gemaakt'

Inmiddels heeft Glassman op Twitter zijn excuses aangeboden voor zijn uitspraken. "Ik heb een fout gemaakt door de woorden die ik heb gekozen. Mijn hart is diep bedroefd door de pijn die het heeft veroorzaakt. Het was een vergissing. Niet racistisch, maar een vergissing."

Sinds de zwarte Amerikaan Floyd op 25 mei in de Amerikaanse staat Minnesota om het leven kwam bij een hardhandige arrestatie door een witte agent, spreken veel bedrijven en organisaties zich uit tegen racisme en politiegeweld. Ook vinden grootschalige demonstraties plaats. Zowel in de VS als in andere landen.