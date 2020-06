Dolly Parton staat elke dag extra vroeg op om met God te praten, vertelt de countryzangeres aan het Amerikaanse tijdschrift Guideposts. Het geloof speelt zo'n belangrijke rol in het leven van Parton, dat het haar naar eigen zeggen "op de been houdt".

"Ik vraag aan God hoe hij mij kan gebruiken en wat ik die dag kan doen", aldus de 74-jarige zangeres. "Ik ben een lichte slaper en ik sta elke dag op in de vroege uurtjes." Parton kiest er bewust voor om juist op dat tijdstip te bidden. "Het is de beste tijd om God te bereiken, in de rust en kalmte voordat iedereen wakker is en telefoons beginnen te zoemen en e-mails binnenkomen."

"Op dat moment ben ik alleen met God en kan ik om zijn leiding vragen", vervolgt Parton. "Ik heb in de loop der jaren geleerd om de dromen aan God toe te vertrouwen."

Religie speelt ook belangrijke rol in eigen pretpark

Ook in haar eigen pretpark Dollywood wordt stilgestaan bij de rol van het geloof in Partons leven. Zo is haar favoriete plek in het hele park de Robert F. Thomas Chapel, die is vernoemd naar de dokter en predikant die bij haar geboorte was.

"Mensen kunnen er hun gebeden en wensen achterlaten. Ze kunnen genieten van de stilte en ervoor zorgen dat hun gebeden net zo groot zijn als hun dromen, ze kunnen nader tot God komen. Ik had niets goeds in mijn leven kunnen doen zonder God aan mijn zijde", aldus Parton.