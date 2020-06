'Tiger King' Joe Exotic, die momenteel een celstraf van 22 jaar uitzit, denkt dat hij het geen drie maanden meer zal volhouden achter de tralies. Ook zegt de Amerikaan door zijn echtgenoot verlaten te zijn, blijkt uit een brief in handen van TMZ.

Joe Maldonado-Passage, zoals Joe Exotic echt heet, werd gevolgd voor de documentairereeks Tiger King. In de serie was te zien dat hij werd veroordeeld voor het inhuren van iemand die zijn aartsrivale Carole Baskin moest vermoorden. Tevens werd hij veroordeeld voor het doden en mishandelen van dieren in zijn dierentuin vol leeuwen en tijgers.

Hij opent zijn brief met de boodschap dat de COVID-19-pandemie achter ons ligt en dat het hoog tijd is dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn belofte nakomt. Trump zou hebben beloofd naar Exotics zaak te kijken.

De voormalige dierentuineigenaar schrijft dat het met de dag moeilijker voor hem wordt om hoop te houden. Hij stelt voor verschillende gezondheidsproblemen behandeld te moeten worden, maar vanwege zijn hechtenis niet geholpen te worden. "Ik val af, wonden helen niet en ik zal in twee tot drie maanden dood zijn", schrijft hij.

'Ik ben als een hond in een asiel gedumpt'

Exotic zegt niets meer te horen van zijn echtgenoot Dillon Passage. "Ik weet niet eens of ik nog getrouwd ben. Het lijkt erop dat iedereen druk is met geld verdienen en beroemd worden. Ik krijg niet eens meer brieven van Dillon." De 57-jarige Exotic trouwde in 2017 met de ruim dertig jaar jongere Passage, enkele maanden na het overlijden van Exotics vorige echtgenoot Travis Maldonado.

'Tiger King' zegt via anderen geregeld foto's van een feestende Passage te ontvangen en roept ze op hiermee te stoppen. "Het is niet grappig en niet gezond voor me. Als hij verder is gegaan, moet hij dit me laten weten. En als dit niet het geval is, smeek ik hem om mij te steunen. Het voelt alsof ik als een hond in een asiel ben gedumpt."

Exotic schrijft ook geen contact meer met zijn werknemers te hebben: "Ze stelen mijn leven en laten me opsluiten om beroemd te worden." Ook vergelijkt hij zijn situatie met die van de door politiegeweld om het leven gekomen zwarte Amerikaan George Floyd en roept hij Kim Kardashian en Cardi B op om zich in te zetten voor zijn vrijlating.