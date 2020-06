Inge Ipenburg merkt dat veel mensen haar blijven associëren met het personage Martine Hafkamp uit Goede Tijden, Slechte Tijden. De actrice vertelde in de eerste aflevering van Goede Tijden, Zomer Tijden dat ze zelfs in bed weleens Martine is genoemd.

"Toen ik aan de serie begon, was mijn relatie net uit. Ik dacht: ik ga lekker uit, spannend. Maar ja, ga maar eens lekker uit als Martine Hafkamp", vertelt de actrice aan presentatrice Froukje de Both. "Dat was niet te doen."

Volgens Ipenburg pakten de stapavonden regelmatig heftig uit als ze weigerde met mannen mee te gaan. "Dan werd er weleens gevochten", aldus de actrice.

Ook de rol die ze speelde, zorgde voor gekke situaties. Martine Hafkamp was een machtige vrouw, die in de serie in allerlei criminele activiteiten verzeild raakte. Volgens Ipenburg kickten mannen daarop. "Zodra ze een slok ophadden, wilden ze die macht breken."

De actrice onthult lachend dat ze zelfs tussen de lakens "weleens per ongeluk Martine in plaats van Inge werd genoemd".

'Ik wil wel in de laatste scène'

De 63-jarige Ipenburg was in drie verschillende periodes te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze maakte haar debuut in 1990 en speelde vier jaar lang in de soap. Ze keerde in 2005 terug voor twee jaar en in 2017 was ze ruim twee maanden lang in de soap te zien.

Op de vraag of ze nog een keer zou willen terugkeren, antwoordt ze: "Ik denk dat sommige dingen op en klaar zijn." Wel laat ze weten dat er één uitzondering is. "Als GTST ooit ophoudt te bestaan, dan wil ik wel in die laatste scène."