Rachel Hazes is van mening dat haar zoon André Hazes het over zichzelf heeft afgeroepen dat er zoveel media-aandacht was voor zijn relatie met Bridget Maasland en verbroken relatie met Monique Westenberg, vertelt ze zaterdag aan RTL Boulevard.

"Dré heeft het natuurlijk ook wel een klein beetje over zichzelf afgeroepen natuurlijk, als ik heel eerlijk ben", antwoordt Hazes op de vraag wat ze vindt van de mediastorm rond het liefdesleven van haar zoon. "Als je iedere dag alles post op Instagram, hè… je hoeft ook niet alles te laten zien."

De vijftigjarige Hazes vindt het jammer dat haar zoon niet met Maasland samen is. "Ik draag Bridget een warm hart toe, dat is geen geheim. Maar dat is niet aan mij natuurlijk. Ik heb met haar een hele leuke tijd gehad en dat heb ik nog steeds. Ik ga haar niet laten vallen."

Dat Westenberg minder goed bij haar in de smaak valt, steekt ze niet onder stoelen of banken. "Al wordt hij honderd jaar met die vrouw, prima. Ik gun hem zijn geluk. Ik heb niet zoveel met Monique", geeft Rachel toe. "Sorry, kon ik maar komedie spelen, dan was het allemaal makkelijker geweest. Ze is een goede vrouw en ik hoef er niet mee samen te wonen. Het is goed zo."

Hazes en Westenberg kwamen in 2014 bij elkaar en kregen in 2016 hun zoon André. In de zomer van 2018 lasten ze een relatiepauze van een maand in.

In november 2019 lieten ze weten hun relatie te hebben verbroken. Kort daarop maakte Hazes bekend een relatie met Maasland te hebben. Sinds eind februari is Hazes echter weer samen met Westenberg.