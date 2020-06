Snoop Dogg gaat in november bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor het eerst in zijn leven stemmen en zal zijn stem uitbrengen tegen de Amerikaanse president Donald Trump. De 48-jarige rapper dacht dat hij vanwege zijn veroordelingen voor wapen- en drugsvergrijpen niet stemgerechtigd was, maar kwam erachter dat zijn strafblad is schoongeveegd, vertelt hij in een interview bij het radiostation REAL 92.3.

"Ik ga zeker stemmen, want we moeten het verschil maken", aldus Snoop Dogg. "Ik kan niet alleen praten en niet doen."

De rapper levert al jaren kritiek op president Trump. Op de EP Make America Crip Again uit 2017 staat de Amerikaanse president afgebeeld als lijk, met zijn gehele lichaam behalve de voeten bedekt onder een Amerikaanse vlag.

In de Verenigde Staten verschillen de regels rondom strafbladen en stemrecht. In een aantal staten krijgen veroordeelde criminelen automatisch hun stemrecht terug als ze hun straf hebben uitgediend, maar in veel staten pas na een ingewikkelde procedure of - bijvoorbeeld in de voor het winnen van het Amerikaanse presidentschap cruciale staat Florida - helemaal niet. In Californië, waar Snoop Dogg woont, geldt herstel van het stemrecht na het uitzitten van de straf en de proeftijd.