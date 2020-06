Anouk is zaterdagochtend met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht vanwege een allergische reactie op een poederdrankje. Na behandeling mocht de zangeres weer naar huis, zo laat ze op Instagram Stories weten.

"Nou, dacht ik even een gezond green powder drankje te drinken vanmorgen... Twintig minuten later lag ik in een ambulance met een allergische reactie", schrijft de 45-jarige artieste op het sociale medium. Om welk drankje het ging, geeft de zangeres niet prijs.

Op de foto die Anouk bij het bericht deelt, is te zien dat ze een klein infuus in haar arm heeft. Na het krijgen van een adrenalineshot en andere medicatie mocht ze het ziekenhuis weer verlaten.

Anouk gaf tijdens de finale van The Voice Kids, die vorige week werd opgenomen, thuis commentaar, omdat ze bang is het coronavirus op te lopen. Na het ziekenhuisbezoek werd ze opgehaald door haar partner Dominique Schemmekes en nam ze achter in de auto plaats, deelt ze op haar Stories.