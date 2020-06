Oud-topvoetballer Dirk Kuijt gaat na een relatie van 22 jaar en een huwelijk van 17 jaar scheiden van zijn vrouw Gertrude. Dat bevestigt hij in een interview met De Telegraaf.

De 39-jarige Kuijt zegt dat er geen splijtzwam is tussen hem en zijn vrouw, maar dat het vuur van de relatie doofde.

"Het is een verdrietige situatie waarin het gezin en ik zitten. Zowel Gertrude als ik moet het uit elkaar gaan verwerken en ik moet zorgen dat het ook voor de kinderen een goede plek gaat krijgen", aldus de 104-voudig Oranje-international, die vier kinderen heeft met Gertrude.

Als reden van de breuk geeft Kuijt, die in 2017 stopte als voetballer, dat hij gedurende zijn loopbaan werd geleefd en het leven nu anders is. "Ik heb veel mensen blij willen maken, ik wilde zoveel mogelijk vrienden en familieleden mee laten genieten."

Maar zo'n levensstijl had ook zijn keerzijde. "Na mijn loopbaan merk ik dat er veel roofbouw op mijzelf en op het gezin heeft plaatsgevonden. Ik merk dat ik vooral op zoek ben naar rust…"

Dirk Kuijt en Gertrude tijdens het WK 2014. (Foto: Pro Shots)

'Dan kom je erachter dat je jezelf verliest'

Kuijt speelde van 2004 tot 2014 voor Oranje. Op clubniveau was hij actief voor FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe en nogmaals Feyenoord, waarmee hij in zijn laatste wedstrijd als prof in 2017 landskampioen werd. Vervolgens ging de Katwijker meteen van start met een trainerscursus.

"Een ander zou misschien één avond op het veld gaan staan bij Quick Boys, ik stond er meteen drie avonden en was er op zaterdag bij de wedstrijd bij. Ik heb nu eenmaal die drive om alles maximaal te doen. En dan kom je er op zeker moment achter dat je jezelf verliest."

Drie jaar geleden werd het gezinsleven van Kuijt belicht in de documentaire KUYT van regisseur Deborah van Dam, waarin zij hem volgde in het bewogen seizoen 2016/2017 tijdens de wedstrijden bij Feyenoord, de uren op de reservebank en thuis bij Gertrude en zijn kinderen. De documentaire werd op televisie gezien door twee miljoen kijkers.