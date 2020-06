Het liefdesleven van boer Geert blijft de gemoederen bezighouden en (niet alle) BN'ers gaan creatief om met de extra tijd die ze tegenwoordig hebben. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Showbizzland raakt er niet over uitgepraat: de relatie(s) van boer Geert uit Boer zoekt Vrouw. Is het aan of is het uit, was er wel echt een relatie of is er alweer een nieuwe vrouw in het spel?

Ingrid, een van de vrouwen die de boer na de opnames ontmoette, vertelde afgelopen week in Story dat hun romance van de ene op de andere dag voorbij was. "Hij wilde rust en zei letterlijk: 'We lijken net een getrouwd stel.' Geert wilde daarna ook geen contact meer met me."

Maar het verdriet bij de boer zelf lijkt van korte duur. Nadat hij eerder Wendy - die hij ook na het programma ontmoette - inwisselde voor Ingrid, is er naar verluidt weer een nieuwe liefde in zijn leven. Geert-Jan, die net als Geert een van de deelnemers was aan de laatste reeks van Boer zoekt Vrouw, plaatste namelijk afgelopen week een foto op Instagram waarop ze voor een limousine poseren met twee "wauwies", een verwijzing naar de "wow-factor" waarnaar Geert op zoek zei te zijn in een vrouw.

De foto met de 'wauwies' die boer Geert-Jan afgelopen week plaatste.

De boer zelf lijkt overigens klaar met alle ongevraagde aandacht voor zijn liefdesleven. Nadat Ingrid een foto op Instagram plaatste om haar volgers te bedanken voor hun lieve reacties en te laten weten dat ze alle negatieve reacties links laat liggen, nam Geert-Jan het op voor zijn collega.

"Ik vind het jammer dat mijn vriend zo wordt afgezeken. Zegt heel veel over de mensen en niet over hem", schreef hij. "Als mensen het hoe en waarom weten, zouden ze die hersenloze opmerkingen wel laten", reageerde Geert.

Wie in ieder geval momenteel wel gelukkig is in de liefde is Vera, een van de drie vrouwen die de logeerweek bij Geert meemaakte. Een week na de opnamen liep ze Arjan - die eveneens boer is - tegen het lijf toen ze beiden hun hond aan het uitlaten waren, vertelde ze in Privé.

De twee moesten hun relatie in het begin geheim houden, omdat nog niet alle afleveringen waren uitgezonden. "Hij vond het niets. Arjan is superlief en heeft een goed hart, maar het is echt een nuchtere Brabantse boer. Hij zei: 'Ze hebben mij ook weleens gevraagd of ik eraan mee wilde doen, maar wie wil dat nou?'"

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de grootste schnabbel in het land? Nu een flink aantal BN'ers door de coronacrisis hun inkomsten ziet teruglopen, wordt er hard gezocht naar manieren om wat extra's te verdienen.

Zo kondigde Bridget Maasland onlangs aan dat ze bereid was een persoonlijk filmpje voor je op te nemen voor 50 euro. Te bestellen via een platform waar in totaal zo'n veertig BN'ers hun diensten aanbieden voor bedragen die variëren van 10 tot 75 euro per boodschap. Hoewel Maasland het na een dag alweer voor gezien hield, meldden veel andere collega's zich aan.

Niks mis mee, zou je zeggen. Maar niet iedereen heeft interesse. "Het is ondoenlijk op alle verzoeken in te gaan", zei Paulien van der Velden, de belangenbehartiger van Robert ten Brink, in het AD.

"We krijgen die vragen dagelijks. Robert doet alles met zijn hart en hoe kun je een filmpje vanuit je hart opnemen voor iemand die je niet kent? Daarom doen wij dat soort verzoeken niet. En al helemaal niet voor geld via zo'n site, dat zouden we treurig vinden."

Ook Johan Derksen is niet in dergelijke verzoeken geïnteresseerd. "Mensen uit het publiek lopen met hun telefoontje naar me toe. Ik vind het lullig om te weigeren, ik heb zo allerlei vreemdelingen toegesproken. Maar in zo'n platform waar je je bekendheid gaat uitventen ben ik niet geïnteresseerd. Ik ben geen clowntje, hè."

En dan zijn er nog BN'ers die wel filmpjes opnemen, maar er helemaal niks voor terug willen. "Ik krijg ontzettend veel verzoeken, normaal zei ik alleen ja bij uitzondering", aldus Irene Moors. "In coronatijd lag mijn werk stil en dacht ik: waarom niet! Ik heb met veel plezier filmpjes gemaakt voor verzorgingstehuizen, scholieren of jarigen die dat vanwege sociale isolatie nauwelijks konden vieren. Ik kan niet alles doen omdat het dan een dagtaak wordt, maar ik vraag geen vergoeding. Ik doe dit soort dingen gratis als ik er iets bij voel."

'Dit nostalgische product mogen we niet missen'

Ten slotte kun je deze onzekere tijden ook benutten om een compleet nieuwe richting in te slaan, zoals Pierre Wind. De kok kondigde afgelopen week aan trekdrop te gaan maken nu Haribo heeft aangekondigd te stoppen met de productie ervan.

"Dat trekdrop niet verdwijnt: dat is mijn doel. Dit nostalgische Nederlands product mogen we niet missen." Zo simpel kan het leven soms zijn.

