Arie en Romy Boomsma hebben afgelopen woensdag een tweede dochter verwelkomd. De presentator laat weten dat zij hun derde kind Juniper hebben genoemd.

"Onze dochter is geboren", aldus Boomsma. "Woensdag, in onze eigen slaapkamer. Prachtig was het. Juniper Ruby Boomsma. Iedereen gezond. Iedereen blij."

De 28-jarige Romy Boomsma beviel in het ziekenhuis van haar dochter Bobby Jo (nu vier jaar oud) en haar zoon Mozes (nu twee jaar oud). Zij en de 46-jarige Arie Boomsma trouwden in de zomer van 2015, toen Romy zwanger was van hun eerste kind.

Boomsma met dochter Juniper. (foto: Instagram Arie Boomsma)