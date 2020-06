De Britse prins Charles voelde zich eenzaam tijdens de uitbraak van het coronavirus en mist zijn familie nog steeds enorm, vertelt hij in een interview met Sky News voor het programma After The Pandemic: Our New World.

"Soms wil je mensen gewoon even knuffelen. Ik heb mijn vader lange tijd niet gezien. Hij wordt volgende week 99. Of mijn kleinkinderen", vertelt prins Charles. "Het is vreselijk triest, maar gelukkig kun je tenminste met ze spreken via de telefoon. Maar het is niet hetzelfde, soms wil je mensen echt een knuffel geven."

De 71-jarige kroonprins raakte in maart zelf besmet met het coronavirus. Hierdoor zat hij in totaal zeven dagen in isolatie. Hij verbleef gedurende die periode samen met zijn vrouw Camilla in hun huis in Schotland. Camilla testte niet positief op het virus. Charles vertoonde milde symptomen.

Zijn moeder koningin Elizabeth vierde haar 94e verjaardag op 21 april een stuk soberder dan gewoonlijk. Zo klonken er op haar geboortedag geen saluutschoten in verschillende Britse parken. Dat was waarschijnlijk voor het eerst in 68 jaar het geval.