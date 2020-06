Kylie Jenner is met afstand de beroemdheid die het meeste geld wist te verdienen in het jaar 2019. De 22-jarige realityster harkte volgens Forbes zo'n 590 miljoen dollar (ruim 520 miljoen euro) binnen en voert daarmee de Forbes Celebrity 100 aan.

Jenner wist zoveel geld te verdienen door 5`1 procent van haar bedrijf Kylie Cosmetics te verkopen aan Coty Inc.

Forbes beschuldigde de realityster er vorige week nog van valse documenten te hebben aangeleverd om door het blad tot jongste miljardair te worden uitgeroepen. In maart werd haar vermogen op meer dan 1 miljard euro geschat, maar na nog een onderzoek van Forbes heeft ze toch niet meer dan ruim 800 miljoen euro in haar bezit. Jenner ontkende de aantijgingen en zegt nooit om de titel van jongste miljardair te hebben gevraagd.

De tweede plaats op de lijst wordt ingenomen door Jenners zwager Kanye West. De rapper en echtgenoot van Kim Kardashian ontving ruim 150 miljoen euro. Forbes schrijft dat West zich dankzij zijn deal met Adidas voor zijn sneakermerk Yeezy nu miljardair mag noemen.

De top vijf van de lijst wordt compleet gemaakt door sportmannen. Tennisser Roger Federer (94 miljoen euro) staat op de derde plaats, gevolgd door voetballer Cristiano Ronaldo (93 miljoen euro) en voetballer Lionel Messi (92 miljoen euro).

Jenner is overigens de enige vrouw die een plek in de top tien bemachtigde. De tweede vrouw die in de lijst te vinden is, is talkshowhost Ellen DeGeneres op de twaalfde plaats met bijna 75 miljoen euro.