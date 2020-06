Zowel Selena Gomez als Lady Gaga staat haar Instagram-account de komende dagen af aan personen en organisaties die zich inzetten voor de Black Lives Matter-beweging (BLM-beweging). Op deze manier willen ze belangrijke stemmen uit de zwarte gemeenschap een groter platform bieden.

"Vanaf morgen geef ik mijn Instagram-account aan elk van de organisaties waaraan ik onlangs heb gedoneerd, in een poging hun belangrijke stemmen te versterken", schrijft Lady Gaga op Instagram.

De zangeres vervolgt: "En ik beloof dat ik daarna regelmatig verhalen en informatie op mijn socialemediaplatforms plaats om de stem van de talloze inspirerende leden en groepen binnen de zwarte gemeenschap te verheffen."

Ook Gomez stelt haar Instagram-profiel beschikbaar. "We hebben allemaal de plicht om het beter te doen en we kunnen beginnen met te luisteren met een open hart en geest", schrijft de zangeres op haar profiel bij een afbeelding van het kunstwerk Speak With Confidence van Charly Palmer.

Gomez staat met meer dan 178 miljoen volgers in de top tien van meest gevolgde Instagram-gebruikers. Lady Gaga heeft ruim 42,1 miljoen volgers.

Het bewustzijn vergroten

Na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd, die stierf tijdens een hardhandige arrestatie, vinden in de Verenigde Staten en in verschillende Europese landen protesten plaats.

Veel bekende Amerikanen spreken hun steun uit voor de demonstranten door te doneren, te protesteren en het bewustzijn voor de Black Lives Matter-beweging te vergroten.

Lady Gaga kondigt aan haar Instagram-account uit te lenen aan de BLM-beweging. (Foto: Instagram/Lady Gaga)

Selena Gomez laat op Instagram weten de zwarte gemeenschap een platform te willen bieden. (Foto: Instagram/Selena Gomez)