Kanye West heeft geld gedoneerd aan de familie van George Floyd, de Amerikaan die vorige week door toedoen van agenten om het leven kwam. De artiest betaalt volgens TMZ onder meer de toekomstige opleiding van Floyds nu zesjarige dochter Gianna.

West heeft daarnaast geld geschonken aan de nabestaanden van Floyd, Ahmaud Arbery en Breonna Taylor. Ook zij kwamen om het leven door politiegeweld.

De rapper zal daarnaast zwarte ondernemers uit zijn geboortestad Chicago financieel bijstaan.

De zwarte Amerikaan Floyd overleed vorige week maandag tijdens een hardhandige arrestatie. Zijn overlijden leidde tot grootschalige demonstraties in de VS. Ook in Europa wordt verontwaardigd gereageerd op het politiegeweld jegens de zwarte gemeenschap in de VS.

Meerdere media-organisaties en bekende sterren hebben geld gedoneerd aan goede doelen die verbonden zijn aan de Black Lives Matter-beweging.