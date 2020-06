Pierre Wind is van plan om trekdrop te gaan maken nu Haribo heeft aangekondigd te stoppen met de productie van het snoep. De kok vindt dat "het nostalgische Nederlandse product" niet mag verdwijnen.

"Ik ga zorgen dat mensen het nog steeds kunnen krijgen", vertelt Wind in gesprek met het AD.

"Dat trekdrop niet verdwijnt: dat is mijn doel. Dit nostalgische Nederlands product mogen we niet missen."

Haribo wil uit concurrentieoverwegingen het recept van het dropje niet delen en de Hagenaar gaat daarom volgende week leren hoe hij het snoep zelf kan maken. Hij wil vervolgens "een trekdropfabriekje" openen.

Wind, die kookt met opvallende smaakcombinaties en wekelijks gemiddeld 1 kilo trekdrop voor zijn gerechten gebruikt, wil zijn eigen drop verwerken in onder meer brood, ijs en sushi.

"Ik praat met drop, ik weet wat het doet in de pan. Ik hoef er niet eens over na te denken, het zit in m'n poriën."