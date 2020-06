Op veel plekken is donderdag een vlag te zien: leerlingen mogen die uithangen om te laten zien dat ze geslaagd zijn. Ook onder anderen zangeres Stefania en de zoon van Paul de Leeuw hebben hun diploma binnen.

Stefania, die dit jaar eigenlijk Griekenland zou vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival, was van plan haar diploma pas volgend jaar te halen om zich op haar deelname te storten. Dat plan heeft ze laten varen toen het Songfestival wegens de coronacrisis werd geannuleerd.

Met succes, want Stefania is geslaagd. "Mijn dagen waren gevuld met bijspijkeren, lezen en proefexamens doen. Maar het is me gelukt!"

Feest in huize De Leeuw: de jongste zoon van Paul de Leeuw is geslaagd. "In the pocket! Jongste zoon kan verder! Havokanjer", aldus de presentator.

Nieuwslezer Antoine Peters vindt dat zijn dochter een "bizar" examenjaar achter de rug heeft. "Dochterlief is geslaagd! Dat wisten we natuurlijk al, maar 'het telefoontje' blijft een bijzonder moment", schrijft hij op Twitter.

Centrale examens gingen dit jaar niet door

Scholieren mogen donderdag de vlag uithangen om te vieren dat ze geslaagd zijn voor hun eindexamens. Normaal gebeurt dit zodra de resultaten van het centraal examen binnen zijn, maar vanwege het wegvallen van deze toetsen is besloten een nationale slaagdag in het leven te roepen.

Doorgaans maken eindexamenkandidaten in mei het centraal examen, maar deze gingen niet door vanwege de coronacrisis. Laatstejaars, die de laatste maanden thuis les kregen, krijgen dit jaar een volwaardig diploma op basis van de resultaten die ze hebben behaald met de schoolexamens.