Humberto Tan heeft naar eigen zeggen honderden volgers op Instagram geblokkeerd en verwijderd vanwege racistische uitingen, meldt hij via het sociale medium. De presentator spreekt zich uit in de nasleep van de fatale arrestatie van de ongewapende zwarte Amerikaan George Floyd, eind mei in Minneapolis.

"Waarom zou je mij in hemelsnaam willen volgen als je me toch 'altijd al een k....neger' hebt gevonden", aldus de presentator. "Block, daag en tot nooit meer ziens."

Tan kreeg naar eigen zeggen via Instagram "privéberichten waar de honden geen brood van lusten". Hij hoopt dat de door hem verwijderde Instagram-volgers wegblijven.

De presentator is van mening dat "we met zijn allen een gesprek te voeren hebben. Want hoe maken we onze samenleving samen mooier?"

Het bericht van Humberto Tan op Instagram. (Foto: Instagram/Humberto Tan)