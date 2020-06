In navolging van Roy Donders doet ook Sander Janson mee aan de SBS-datingshow Lang Leve de Liefde. De presentator, onder meer bekend van Campinglife, is te zien in de uitzending van donderdag 4 juni.

"Ik had het niet meer. Ik was echt zo zenuwachtig", vertelt de vijftigjarige presentator aan Shownieuws over zijn deelname.

In mei was realityster Roy Donders te zien in het dagelijkse datingprogramma, waarin kandidaten minimaal 24 uur met elkaar doorbrengen. Zijn deelname leidde uiteindelijk niet tot een relatie.

Janson had eerder een relatie met actrice en presentatrice Marit van Bohemen.